القناة 12 العبرية: سقوط صواريخ قرب كريات شمونة دون تفعيل لصفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 16:28

القناة 12 العبرية: سقوط صواريخ قرب كريات شمونة دون تفعيل لصفارات الإنذار

منذ 20 mins 28 December، 2023
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