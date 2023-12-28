صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمال الجولان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 16:26

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمال الجولان المحتل

منذ 48 mins 28 December، 2023
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