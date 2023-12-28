القسام: تمكن المجاهدون من تفجير عبوة “رعدية” مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأكدوا مقتل وإصابة أفراد القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 16:26

القسام: تمكن المجاهدون من تفجير عبوة “رعدية” مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأكدوا مقتل وإصابة أفراد القوة

منذ 48 mins 28 December، 2023
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