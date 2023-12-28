مراسل المنار : انطلاق صواريخ بإتجاه المواقع الصهيونية في مرتفعات كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 16:26
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الغرب يدخل يومه الـ 83 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 28 ألفاً
مراسل المنار : انطلاق صواريخ بإتجاه المواقع الصهيونية في مرتفعات كفرشوبا
منذ 50 mins
28 December، 2023
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