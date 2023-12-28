تيار “المرده” : ما نشر عن النائب طوني فرنجيه ونيّته بناء قصر في بنشعي مغلوط ومفبرك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 14:28

تيار “المرده” : ما نشر عن النائب طوني فرنجيه ونيّته بناء قصر في بنشعي مغلوط ومفبرك

منذ 17 mins 28 December، 2023
تيار المردة
لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي في تيار “المرده”، البيان التالي:

“بعد نشر موقع “ليبانون فايلز” خبرا مفبركا زعم فيه أن النائب طوني فرنجيه بصدد بناء قصر له في بلدة بنشعي، نتوجه للموقع المذكور بالقول:”لازم تغيروا إسم الموقع من “Lebanonfiles” إلى “Lebanon flies”، وذلك نتيجة مقالاتكم ومعلوماتكم وتحليلاتكم المتعلقة ب “تيار المرده” والتي تأتي جميعها مغلوطة أو مفبركة”.
لقد حولتم موقعكم إلى منصة للتضليل وبث الإشاعات”. ومن باب المعلومات يعيش النائب فرنجيه في قصر الرئيس سليمان فرنجيه في زغرتا وهو ليس بحاجة لأي منزل آخر”.

 

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