صدر عن المكتب الإعلامي في تيار “المرده”، البيان التالي:

“بعد نشر موقع “ليبانون فايلز” خبرا مفبركا زعم فيه أن النائب طوني فرنجيه بصدد بناء قصر له في بلدة بنشعي، نتوجه للموقع المذكور بالقول:”لازم تغيروا إسم الموقع من “Lebanonfiles” إلى “Lebanon flies”، وذلك نتيجة مقالاتكم ومعلوماتكم وتحليلاتكم المتعلقة ب “تيار المرده” والتي تأتي جميعها مغلوطة أو مفبركة”.

لقد حولتم موقعكم إلى منصة للتضليل وبث الإشاعات”. ومن باب المعلومات يعيش النائب فرنجيه في قصر الرئيس سليمان فرنجيه في زغرتا وهو ليس بحاجة لأي منزل آخر”.