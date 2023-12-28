الخارجية السورية: عدوانية “إسرائيل” تنذر بإشعال المنطقة وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 12:26

الخارجية السورية: عدوانية “إسرائيل” تنذر بإشعال المنطقة وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته

منذ 2 ساعة 28 December، 2023
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