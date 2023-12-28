عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم االخميس 28-12-2023

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ غزة… المقاومة أكثر شراسة

ـ الرقابة العسكرية في كيان العدو: ممنوع النشر!

ـ التوحش ينقلب على أهله: غزة تُمرض جنود العدو

ـ بنت جبيل تشيّع شهداءها والمقاومة تردّ: شبح توسّع المعركة يحوم فوق الجنوبيين

ـ قادة صنعاء ينتقلون إلى الميدان: جاهزون للسيناريوات كافّة

صحيفة البناء

ـ جيش الاحتلال تائه أمام المقاومة… و»كابوس غزة» يصيب خمسمئة من الجنود

ـ جبهة الجنوب تشتعل بعد قصف بنت جبيل واستشهاد مدنيين والردّ 80 صاروخاً

ـ غانتس وغالانت وهاليفي وكوهين يتسابقون في رفع سقف التهديد ضد حزب الله

صحيفة الجمهورية

ـ الرئاسة: حراك خارجي واشتباك داخلي ـ الجنوب تحت القصف الإسرائيلي

ـ من عام البراكين إلى سنة التحولات الكُبرى

صحيفة اللواء

-الجنوب على حافة الانفجار الواسع.. والاحتلال يعلن الجهوزية للهجوم!

-ميقاتي يحتوي الخلاف التشريعي مع الكنيسة.. والكهرباء لرأس السنة تنتظر الفيول

صحيفة الديار

ـ نتنياهو يصر على الحرب «حتى النهاية» ومعادلة حماس «الحسم في الميدان»

ـ المقاومة تقصف بمختلف انواع الاسلحة مراكز العدو في الشمال و3 شهداء في بنت جبيل

ـ اجراءات امنية في راس السنة ولا حلول لرئاسة الاركان وازمة نفايات جديدة

صحيفة النهار

ـ إسرائيل تدك وسط غزة ومنظمة الصحة تحذر من “خطر جسيم”

ـ شركتا شحن دانماركية وفرنسية تعلنان استئناف المرور في البحر الأحمر

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

ـ خفايا

يترقب خبراء عسكريّون الخطوة الأميركيّة التالية في البحر الأحمر بعدما نجح أنصار الله بإطلاق صواريخ على سفن تجارية خالفت تعليماتهم، بالرغم من الحشود البحرية الأميركية والخيارات ضيّقة أمامهم بين الذهاب لمهاجمة أنصار الله وطاقتهم الصاروخية والتقنية والدخول في سجال حربي سوف تكون القواعد الأميركية في الخليج أهدافاً للأنصار، وإلا فإن البديل هو التأقلم مع خسارة قدرة الدرع الأميركية وفي البحر الأحمر.

ـ كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن الأجواء المشحونة في المنطقة تجعل كل الأطراف غير مهيّأة للتراجع فيصبح الاحتكام إلى ما تقوله المواجهات هو الأساس، وليس ما يجري في صالونات السياسيين وعلى وسائل الإعلام وجبهة غزة غير كافية لاستيعاب فائض القوة المتقابل في المنطقة. واعتقاد كل طرف بقدرته على ردع الآخر وحاجته لإثبات هذا الردع. وهذا سوف يؤدّي حكماً إلى فتح جبهة إضافيّة لغزة على الأقل وجبهة لبنان هي المرشح الأول.

صحيفة الجمهورية

ـ الحظ ديبلوماسي غربي ليونة في مختلف المواقف من الإنتخابات الرئاسية

ـ يجري التحضير لتحريك قضية حساسة تؤذي الوضع الإقتصادي والتجاري، من أجل ايجاد تسويات تعيد الإنتظام المالي في السنة الجديدة.

ـ يكثر الطامحون لخوض إستحقاق هيئة علمانية تابعة لإحدى الطوائف سيجري بعد سنة ونصف وسجل في هذا السياق طامحون وطامحات كثر.

صحيفة اللواء

ـ همس

بدأت أدبيات تيار معروف تبتعد عن استخدام مفردات «المقاومة» وما يرتبط بها في إطار العلاقة مع حزب كان حليفاً!

ـ غمز

ما تزال هيئات الرقابة غائبة، في مجالات متعددة عن القيام بوظائفها الرقابية، وفقاً للنصوص القانونية والادارية الناظمة لعملها، لا سيما في الحقل المالي..

ـ لغز

توقع مصدر في وزارة خدماتية ان «تطير» رؤوس كبيرة في ملف فساد، في ضوء استمرار تحقيقات أجهزة أمنية في ما حصل، وبداية التوقيفات!

صحيفة النهار

ـ افادت معلومات ان رئيس محكمة التمييز جمال الحجار سيشغل منصب النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي يغادر منصبه في 21 شباط المقبل وان الاتصالات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ادت الى التوافق عليه.

ـ في اطار السعي الى توفير غطاء مسيحي لتعيين رئيس للأركان في الجيش تجري اتصالات مع “القوات اللبنانية” لـ”رد الجميل” في دعم خيار القوات بالتمديد لقائد الجيش.

ـ يقول خبير دستوري، أن عدم تحديد الصلاحيات داخل بعض الوزارات وتقاذف المسؤوليات ورمي التهم، ينسحب سلبا على مصالح اللبنانيين ويجب حسم المسألة لما لها من أهمية قصوى.

المصدر: صحف