كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2023 - 10:16

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 28 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة