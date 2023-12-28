‫اعلام العدو يقول إن الحكومة فوضت مجلس الحرب بالانتقال إلى  ‫المرحلة الثالثة من العدوان على غزة وهي “العمليات المحدودة” – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 28 2023 - 06:20

‫اعلام العدو يقول إن الحكومة فوضت مجلس الحرب بالانتقال إلى  ‫المرحلة الثالثة من العدوان على غزة وهي “العمليات المحدودة”

منذ 33 mins 28 December، 2023
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