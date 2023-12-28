جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة في سماء مدينة جنين وسط البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 03:08

جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة في سماء مدينة جنين وسط البلد

منذ 2 ساعة 28 December، 2023
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