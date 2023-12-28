دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 27-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:15 شنّ هجومٍ مشترك بالمسيّرات الهجوميّة الانقضاضيّة والأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة على تجمّعات جنود العدو الإسرائيلي المُستحدَثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 16:30 استهداف مستعمرة كريات شمونة (بلدة خالصة المحتلة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا كردٍّ على جرائم العدو الإسرائيلي المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف تموضع قيادي مُستحدَث للعدو الإسرائيلي في محيط موقع رأس الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 12:00 استهداف خيمة لقوّة خاصّة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

3- الساعة 12:15 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة.

4- الساعة 13:00 استهداف موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوّات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مؤكّدة.

المصدر: موقع المنار