الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون أبلغ نتنياهو ضرورة العمل للتوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بمساعدة جميع الشركاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 01:32

الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون أبلغ نتنياهو ضرورة العمل للتوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بمساعدة جميع الشركاء

منذ 1 ساعة 28 December، 2023
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