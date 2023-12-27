قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة علار شمال طولكرم بالضفة المحتلة وتنفذ حملة دهم وتفتيش – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 00:06

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة علار شمال طولكرم بالضفة المحتلة وتنفذ حملة دهم وتفتيش

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
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