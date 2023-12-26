القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيّر عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرة على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2023 - 20:34

القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيّر عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرة على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة

منذ 21 mins 26 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة