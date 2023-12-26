المقاومة الإسلامية في العراق: استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني هاجم المجاهدون قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية أصابت اهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 20:34

المقاومة الإسلامية في العراق: استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني هاجم المجاهدون قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية أصابت اهدافها

منذ 32 mins 26 December، 2023
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