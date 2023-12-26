إعلام العدو: إصابة “اسرائيلي” بصاروخ موجه أطلق من لبنان تجاه مستوطنة “أدميت” في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2023 - 12:24

إعلام العدو: إصابة “اسرائيلي” بصاروخ موجه أطلق من لبنان تجاه مستوطنة “أدميت” في الجليل الغربي

منذ 6 mins 26 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

لمتابعة آخر وأهم الأحدث، شاهد البث المباشر لقناة المنار عبر الإنترنت
إغلاق مشاهدة