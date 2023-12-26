ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 25-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:40 استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 12:40 استهداف مبانٍ في مستوطنة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخيّة كردٍّ على استهداف القرى والمنازل المدنية.

3- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة المطلّة بالأسلحة المناسبة كردٍّ على استهداف القرى والمنازل المدنية.

4- الساعة 16:45 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:35 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 13:00 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

4- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة كردٍّ على استهداف القرى والمنازل المدنية.

المصدر: موقع المنار