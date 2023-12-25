تشييع الشهيد وسام خليل حمود في بلدة مركبا

شيعت المقاومة الإسلامية وبلدةُ مركبا الجنوبية الشهيدَ على طريق القدس وسام خليل حمود (علاء) بموكبٍ حاشدٍ تحدى تهديداتِ الاحتلالِ قربَ الحدودِ.

وقدمت خلالَه ثلةٌ من المجاهدينَ مراسمَ التعظيمِ والتكريمِ للشهيدِ قبلَ الصلاةِ على الجثمانِ الطاهر، بإمامةِ إمامِ البلدة السيد محمد الحسني.

وبعدَ الصلاةِ حُملَ نعشُ الشهيدِ على الأكف ، وجاب المشيعون شوارعَ البلدة، مرددين شعاراتِ التلبيةِ والوفاءِ للمقاومة، قبلَ مواراةِ الجثمانِ الطاهر في ثرى البلدةِ إلى جانبِ أربعةٍ من الشهداءِ الذين سبقوهُ على طريق القدس.

كلمة ابن الشهيد: