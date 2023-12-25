مراسل المنار: مسيرة معادية تطلق صاروخاً على منطقة اللبونة في القطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2023 - 14:46

مراسل المنار: مسيرة معادية تطلق صاروخاً على منطقة اللبونة في القطاع الغربي

منذ 35 mins 25 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة