تصاعد أعمدة الدخان من مخيم جنين عقب اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها المتواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 04:22

تصاعد أعمدة الدخان من مخيم جنين عقب اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها المتواصل

منذ 2 ساعة 25 December، 2023
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