ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2023 - 02:22

ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 2 ساعة 24 December، 2023
خريطة 23-12-2023
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 23-12-2023، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لمشاة العدو الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 13:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 16:40 استهداف موقع جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة