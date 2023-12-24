ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 23-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لمشاة العدو الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 16:40 استهداف موقع جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار