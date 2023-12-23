عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على جباليا شمالي قطاع غزة وتعذر الوصول الى المصابين في الشوارع لاسعافهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 12:12

عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على جباليا شمالي قطاع غزة وتعذر الوصول الى المصابين في الشوارع لاسعافهم

منذ 24 mins 23 December، 2023
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