فيديوغراف | غولاني خارج التشكيل!!

بعد 77 يوماً من العدوان على غزة، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن “هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل”، ولهذا إذاً فللمقاومة الحق الكامل بفرض شروطها وفقاً للعبة الربح والخسارة، إذ “لا عودة للأسرى إلا بعد وقف العدوان”، كما أكد أبو عبيدة.

والحديث عن انتصار المقاومة ليس شعاراً هنا. إنه الميدان يترجم ذلك طلقة بعد طلقة. هذا الميدان الذي لفظ بعد ستين يوماً من العملية البرية على القتال، جنود لواء النخبة الاسرائيلي “غولاني”، بعد تكبيده خسائر كبيرة.

فمن هو هذا اللواء، الذي شكّل انسحابه مؤشراً هاماً على صعيد تطورات المواجهات؟ وانطلاقاً من ذلك، أقرّ القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش العدو آفي مزراحي، أن “هزيمة حركة حماس شعار كبير جداً”، مضيفاً “يجب أن نكون واقعيين ونعيد تحديد أهداف الحرب”.

المصدر: موقع المنار