قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في سماء مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2023 - 04:46

قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في سماء مخيم جنين

منذ 2 ساعة 23 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة