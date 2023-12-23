ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 22-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلّة بالأسلحة الصاروخيّة.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 16:15 استهداف مركز تحكّم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف تجمّعات جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 9:35 استهداف ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

3- (قبل الظهر) استهداف تجمّع لضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

المصدر: موقع المنار