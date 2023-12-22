إعلام العدو: الجيش يوزع صور الأسرى على جنوده في غزة حتى يتجنب تكرار كارثة قتل ثلاثة أسرى في الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 01:36

إعلام العدو: الجيش يوزع صور الأسرى على جنوده في غزة حتى يتجنب تكرار كارثة قتل ثلاثة أسرى في الشجاعية

منذ 26 mins 22 December، 2023
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