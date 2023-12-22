إعلام العدو: الجيش يوزع صور الأسرى على جنوده في غزة حتى يتجنب تكرار كارثة قتل ثلاثة أسرى في الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 01:36
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: سنذهب إلى القاهرة برؤية واضحة وهي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو وإعادة الإعمار
إعلام العدو: الجيش يوزع صور الأسرى على جنوده في غزة حتى يتجنب تكرار كارثة قتل ثلاثة أسرى في الشجاعية
منذ 26 mins
22 December، 2023
عاجل
اعلام العدو
الجيش الاسرائيلي
الشجاعية
صور الاسرى الصهاينة
غزة
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