الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: تبادل الأسرى مع الاحتلال لن يتم إلا عبر مبدأ “الكل مقابل الكل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 03:52

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: تبادل الأسرى مع الاحتلال لن يتم إلا عبر مبدأ “الكل مقابل الكل”

منذ 2 ساعة 21 December، 2023
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