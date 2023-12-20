السيد الحوثي: اذا استهدف الأمريكي بلدنا لن نقف مكتوفي الايدي وسنستهدفه

أكد قائدُ انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي انَ اليمنَ يدعمُ الشعبَ الفلسطينيَ من منطلقٍ دينيٍ وانسانيٍ واخلاقي. وفي كلمةٍ له شددَ السيد الحوثي على انَ امريكا هي من تهدد الملاحةَ البحريةَ وليس اليمن، محذراً واشنطن من التورط في حربٍ معَ الشعب اليمني.

وقال: اذا استهدف الأمريكي بلدنا لن نقف مكتوفي الايدي وسنستهدفه هو وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

واشار ان موقف شعبنا في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر لمنع تحرك السفن الإسرائيلية أو المرتبطة به هو موقف فاعل ومؤثر، معلنا انه إذا أراد الأمريكي أن يخضع شعوب أمتنا لتبقى متفرجة على جرائم الإبادة في غزة فإن شعبنا قرر ألا يخنع وألا يركع

وقال ان الأمريكي والبريطاني ومن معهم يأتون إلى منطقتنا وبحارنا ويساندون العدو الصهيوني في جرائمه ثم يستنكرون تحرك الآخرين في الموقف الإنساني.

واكد ان هدفنا وتوجهنا هو لنصرة الشعب الفلسطيني وسكان غزة ومجاهديها وهذا موقف حق وموقف مشروع، مضيفا ان موقفنا هو ضد العدو الإسرائيلي ولم نستهدف به أي دولة أخرى، مبديا الاسف ان بعض الدول العربية تتجند مع العدو الصهيوني وتحرك إمكاناتها العسكرية لحمايته من الصواريخ اليمنية بدل أن تتحرك لحماية الشعب الفلسطيني.