خاص| فيلم “قائد الفرقة 31″…الحرب التي صنعت الرجال

“هو أحد تلك الأفلام، التي يحب المرء مشاهدتها مرة أخرى”.. بهذه الكلمات عبّر الإمام السيد علي الخامنئي عن إعجابه بفيلم “قائد الفرقة 31″ (موقعيت مهدي) بعد مشاهدته، واعتبره مليئاً بالنقاط الدقيقة والسرد الصحيح، لا سيما بما يتعلق بشخصية الشهيدين الشقيقين مهدي وحميد باكري، لافتاً إلى أن”الزاوية السردية للفيلم كانت مبتكرة أيضًا، خصوصاً بتركيزها على المنزل والأسرة،وموجهاً شكره وتقديره، لجميع المشاركين في هذا العمل الرائع جدا، ولمخرج الفيلم ومنتجه”.

ومساء أمس الثلاثاء كانت الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات على موعد مع العرض الافتتاحي للفيلم، برعاية رئيس كتلة الوفاء النائب الحاج محمد رعد ، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري، في حضور فاعليات سياسية وإعلامية وفنية.

والفيلم هو من إخراج هادي حجازي فر، من فئة السيرة الذاتية والدراما، يحكي عدة قصص قصيرة ومترابطة من حياة القائد مهدي باكري، من الزواج إلى الوجود في جبهة الحرب، خاصة في عمليتي بدر وخيبر، ولكن تدور الأحداث حول شجاعة مقاتلي الفرقة 31، لا سيّما أن منهم من أصبح مفقود الأثر.

ولا يغيب عن أحداث الفيلم القرارات القيادية الاستثنائية التي اتُخذت خلال الحرب، وعن كيفية المواءمة ما بين حياة المجاهد العائلية والعسكرية.

وتميز الفيلم بالحبكة البصرية بمعنى أن المخرج ركز على الإشارات الرمزية بالبعد المكاني والزماني لشخصية الشهيد والتي أعطاها بعداً إنسانياً عالياً كقائد في المعركة، حيث قدّم رؤية عن دور القائد وتقدمه في الجبهات أمام جنوده.

وقبل عرض الفيلم كانت كلمة للمشرف العام على الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات الشيخ علي ضاهر الذي رحّب بالحضور وبراعي الحفل وأعلن عن إطلاق عروض الفيلم في لبنان، كما قدّم تعريفًا عن العمل وقال بأنه”واحد من أيقونات السينما الإيرانية التي عوّدتنا على الجمال والإبداع في مختلف المجالات الإنتاجية”.

بعدها كانت الكلمة لراعي الحفل النائب الحاج محمد رعد الذي قدّم في البداية الشكر للحضور ولرسالات، واعتبر أنّ” الفن هو إضفاء مسحة من الروح على الواقع، وجمالية هذا الواقع تظهرها شفافية الروح التي يتعاطى بها الفنان مع الحدث الذي يتصدى له”. كما أضاف انه”عندما يصل الإنسان في جهاده إلى مستوى التماهي مع القضية التي يتّصل بها ويصبح مصداقًا ومرآةً لتلك القضية بنقائها وصفائها؛ حينئذٍ يتخذه الله شهيدا”.

مدير رسالات محمد خفاجة

مسؤول ملف أدب المقاومة في وحدة الأنشطة الإعلامية سُدَيف حمادة

مقابلات متنوعة بعد عرض الفيلم

وتنطلق عروض الفيلم ابتداءً من 21 كانون الأول 2023 في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

المصدر: موقع المنار