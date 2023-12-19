مراسل المنار: تدمير مكتب قناة المنار في غزة إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني برج شوا وحصري بمدينة غزة ليلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2023 - 14:02

مراسل المنار: تدمير مكتب قناة المنار في غزة إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني برج شوا وحصري بمدينة غزة ليلا

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة