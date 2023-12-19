مجاهدو القسام يفجرون عبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية ” في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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مجاهدو القسام يفجرون عبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية ” في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح
منذ 19 mins
19 December، 2023
عاجل
خانيونس
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