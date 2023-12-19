عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023

العناوين

الأخبار:

ـ عودة “إسرائيل” إلى المربع صفر

ـ تصريحات تنفي ووقائع تؤكّد… مصر تمنع الصحافيين من دخول غزة؟

ـ خيال فرنسي – إسرائيلي حول لبنان: ليخترْ حزب الله بين الصفقة السياسية، والحرب المدمّرة

ـ جبران باسيل: جلسة الحكومة اليوم «اختبار جديد» لرافضي التمديد… وسنطعن فيه حكماً

البناء:

ـ شركات النقل العالمية تسارع إلى التخلي عن الكيان… وحلف واشنطن إعلاميّ

ـ ملف الأسرى يربك الكيان… وتصعيد في الجولان… والحدود السوريّة الأردنيّة؟

ـ استهداف القبة الحديدية… وتهديدات من أوستن وكولونا… والأسد يُنصف المقاومة

الجمهورية:

ـ باريس لتطبيق دقيق للقرار 1701 ـ كولونا: لخفض التصعيد على الحدود

ـ أي رسالة حملتها كولونا: الأخيرة أم ما قبلها؟

اللواء:

– الجنوب ينجو من «اندلاع الحرب».. وكولونا تنقل رسالة تحذير من “تل أبيب”

– بلبلة مالية عشية مجلس الوزراء.. ورئيس الأركان يغيب عن الجلسة

الديار:

ـ «إسرائيل» تلامس الخطوط الحمراء… والمقاومة تردّ بالمثل: لن نسكت عن أيّ حماقة

ـ كولونا في بيروت لتخفيف التصعيد ولا تحمل جديداً… وواشنطن تتمسّك بالديبلوماسيّة

ـ دولة «العار» تتخلّى عن مرضى السرطان… و«السيناريو» المرعب بداية العام المقبل؟!

النهار:

ـ كولونا تصعّد التحذير من حرب تغرق لبنان

ـ اتصالات أميركية – اسرائيلية – قطرية لهدنة جديدة في غزة

ـ مصر: السيسي يفوز بولاية ثالثة بـ 89,6 في المئة واقبال قياسي

نداء الوطن:

ـ غالانت لم ينفِ “خطط الغزو” ونظيره الأميركي ينبّه حزب الله

ـ كولونا خائبة من استهتار السلطة بخطورة تهديدات “إسرائيل”

الاسرار

البناء:

– حاولت سفارات غربيّة في بيروت تجميع معلومات من مصادر متعدّدة عن حقيقة ما أعلنت عنه الحكومة الأردنيّة من اشتباكات مع ما وصفته بمحاولة ميليشيات القيام بعمليّة تهريب أسلحة منها صواريخ ومتفجّرات عبر الحدود حمّلت مسؤوليتها لحلفاء إيران. وحاولت السفارات الحصول على إجابة على سؤال ما إذا كان ما يجري على صلة بالحرب الدائرة في غزة، وما إذا كانت الجهات المعنيّة فصائل فلسطينيّة؟

– توقفت جهات فلسطينيّة أمام تصريحات شخصيات من فريق الرئيس محمود عباس على قناة العربية، خصوصاً حسين الشيخ ومحمود الهباش وهما يتولّيان التنسيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والغربية. وقد تضمّنت التصريحات إعلان حرب على حركة حماس تحت شعار الدعوة لمحاسبتها على التسبّب بالحرب، ما طرح السؤال حول إمكانيّة نجاح المباحثات الأميركيّة الإسرائيليّة مع السلطة في التوصل إلى تفاهم على قيام حلف ضد قوى المقاومة بمشاركة دول إقليميّة؟

الجمهورية:

ـ ابلغ رئيس تيار سياسي بعض المحيطين به بأنه تلقى تطمينات وضمانات لما بعد مرحلة رئاسة الجمهورية اذا وافق على دعم أحد المرشحين لكنه رفض بذريعة أنه يتعاطى مع هذه المسالة من منطلق مبدئي.

ـ اعتبرت أوساط متابعة أن ظروف التمديد العسكري تختلف عن الانتخابات الرئاسية التي ما زالت بعيدة التحقُّق.

ـ لوح كبار الموظفين في إحدى الوزارات بالتوقف عن العمل ما لم تترجم سلسلة التفاهمات والوعود التي عقدت لتسوية أوضاعهم المالية.

اللواء:

– كشفت مصادر على خط التفاوض أن المقاومة في غزة، لا تشترط فقط وقف النار للتفاوض حول تبادل الأسرى، بل أيضاً إنسحابات إسرائيلية إلى مسافات قيد التفاوض أيضاً!

– لن تتأثر سحوبات رواتب الموظفين لهذا الشهر بتوحيد سعر صرف الدولار، بحيث لا يزال ممكناً قبض رواتب موظفي القطاع العام على سعر المنصة المعمول بها سابقاً (85500 ل.ل.).

– يدور في كواليس المعلومات أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم إمرأة، قيد الاعتقال أو الملاحقة على خلفية إعطاء معلومات للعدو في المواجهات الدائرة في الجنوب.

النهار:

ـ لوحظ أن قرى وبلدات ومناطق كثيرة رفعت لافتات تؤيد التمديد لقائد الجيش على غرار ما كان يحصل في محطات مماثلة سابقة.

ـ بدا أن معظم النواب الذين وافقوا على قانون التمديد لقائد الجيش لم يطلعوا على مضمونه إذ خرج أحدهم ليقول إنه يشمل كل قادة الأجهزة الأمنية واخر قال إنه يشمل كل من يحمل رتبة لواء ولو لم يكن رئيس جهاز أمني.

ـ على رغم كل التهديدات للبنان، ومنع السفر اليه، يشهد مطار بيروت زحمة وافدين خانقة كل يوم بحيث شبه البعض موسم الأعياد بموسم الصيف.

نداء الوطن:

ـ يتردد أن مرجعاً حكومياً أبدى انزعاجه من إعادة مشروع الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية بحجة تجميع المشاريع الإصلاحية، ذلك لأن الحكومة قد أنهت تقريباً كل هذه المشاريع، وهي قابعة في مجلس النواب.

ـ علم أنّ مرجعاً غير مدني يقوم بسلسلة اتصالات مع شخصيات سياسية، غير مقربة منه، بهدف تحسين العلاقة معها.

ـ يتردد ان شخصية بارزة تعيش خارج البلاد تولت التواصل مع بعض النواب لضمان التمديد للواء عماد عثمان.

المصدر: صحف