اندلاع مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لبلدة صوريف شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2023 - 01:38

اندلاع مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لبلدة صوريف شمال الخليل

منذ 27 mins 19 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة