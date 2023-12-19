تيار المقاومة اللبناني: المقاومة في الجنوب تدافع عن الأمة العربية والإسلامية

أصدر تيار المقاومة اللبناني في ختام مؤتمره السنوي الذي حضره رئيس التيار الأستاذ جميل ضاهر واعضاء مجلس القيادة من بيروت والمناطق بيانا حول مجريات الأحداث في المنطقة وخاصة الحرب الإجرامية الصهيونية على غزة والمواجهات بين المقاومة والعدو الجارية في جنوب لبنان جاء فيه ان”ما يجري في جنوب لبنان من مواجهه و حرب ضارية ومتكافئة مع العدو الصهيوني لم تشهدها المنطقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وكذلك ما تحققه المقاومة عجزت عنه الجيوش العربية مجتمعة وخاصة ان هذه الحرب لا زالت مستمرة منذ اكثر من شهرين وان الشهداء والتضحيات في الجنوب اللبناني في مواجهة العدو هو ليس دفاع عن لبنان فحسب إنما هو دفاع عن الأمة العربية والإسلامية و ثرواتهم في زمن هرولة العديد من الأنظمة للتطبيع مع العدو قاتل اطفال فلسطين”.

وتابع البيان”إذ نحيي المقاومة التي تسطر الملاحم البطولية على الحدود اللبنانية الفلسطينية والتي اسقطت القناع عن وجه هذا العدو وعن وجوه التآمر في الداخل وتحية للشهداء الذين روت دماؤهم ارض الجنوب والتي حتما ستنبت نصراً .وكذلك نحيي المقاومة الفلسطينية التي صدعت الكيان الصهيوني المصطنع و أكدت بأن هذا الكيان اوهن من بيت العنكبوت”.

المصدر: مواقع