بالفيديو | كتائب القسام تستهدف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ “كورنيت” – موقع قناة المنار – لبنان
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بالفيديو | كتائب القسام تستهدف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ “كورنيت”
منذ 28 mins
18 December، 2023
عربي وإقليمي
-
فلسطين
بالفيديو | كتائب القسام تستهدف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ “كورنيت” مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا
المقاومة الفلسطينية
بيت لاهيا
خسائر الاحتلال
خسائر العدو
صاروخ كورنيت
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