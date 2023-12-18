الحاج حسن: عمليات المقاومة نصرة لغزة تؤتي أكلها ونحن نؤدي واجباتنا الوطنية دفاعا عن لبنان

أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، إلى أن “المقاومة الإسلامية قامت بما يزيد عن 500 عملية ضد الاحتلال، وقدّمت من خيرة شبابها شهداء وجرحى نصرة لغزة وشعبها الصامد، وإسناداً للمقاومة الشريفة في غزة”.

وأكد خلال احتفال أربعينية الشهيد المجاهد على طريق القدس محمد علي عباس عساف في بلدة الطيبة بحضور الوزير السابق حمد حسن وفاعليات، أن “عمليات المقاومة مستمرة نصرةً لغزة، وهذه العمليات أحدثت أثرا كبيرا في كيان العدو عند جيشه وسياسييه ومستوطنيه وأجهزته الإستخباراتية وداعميه، والدليل على ذلك كثرة الصراخ وكثرة المبادرين والمتصلين”.

واعتبر أن “عمليات المقاومة نصرة لغزة تؤتي أكلها، ونحن نؤدي واجباتنا الوطنية دفاعا عن لبنان، وواجباتنا العربية والإسلامية دفاعا عن المظلومين”.

ورأى الحاج حسن ختاما أن “الشعب الفلسطيني سيصمد في هذه المعركة والعمليات في الضفة سوف تتصاعد، وفي غزة الشعب الفلسطيني صامد وثابت رغم كل الجراح والآلام، والعدو رغم حملته البرية المستمرة لأكثر من 50 يوما لم يستطع أن يحقق أي إنجاز عسكري”.

المصدر: موقع المنار