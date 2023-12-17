منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء يعمل حاليًا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2023 - 01:58

منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء يعمل حاليًا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية

منذ 3 mins 17 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة