نتنياهو: نحن في حرب على وجودنا وعلينا الاستمرار فيها حتى النهاية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 21:48

نتنياهو: نحن في حرب على وجودنا وعلينا الاستمرار فيها حتى النهاية

منذ 9 mins 16 December، 2023
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