انتشال عدد كبير من الإصابات جلهم من الأطفال والنساء جراء قصف منزلين لعائلة القدرة وصيام بحي الأمل غربي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 11:02

انتشال عدد كبير من الإصابات جلهم من الأطفال والنساء جراء قصف منزلين لعائلة القدرة وصيام بحي الأمل غربي مدينة خانيونس

منذ 25 mins 16 December، 2023
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