إطلاق نار مكثف من الدبابات الصهيونية شرقي محافظة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 19:52

إطلاق نار مكثف من الدبابات الصهيونية شرقي محافظة رفح

منذ 45 mins 15 December، 2023
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