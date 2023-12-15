استمرار الانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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December 15 2023 - 19:52

استمرار الانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
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