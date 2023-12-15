قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومدفعية الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في أجواء مدينة خان يونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 19:52

قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومدفعية الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في أجواء مدينة خان يونس جنوبي القطاع

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
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