قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومدفعية الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في أجواء مدينة خان يونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 19:52
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كتائب القسام تستهدف غرفة القيادة الميدانية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون
المتحدث باسم الجيش العدو: حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ وتفكيكها يحتاج إلى الكثير من الوقت
المتحدث باسم جيش العدو: علينا دفع ثمن من الدماء لتحقيق أهدافنا والأمر لن يكون سهلا ومن الجيد استعادة الرهائن دبلوماسيا
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية: 11 مستشفى فقط في غزة تقدم خدمات طبية محدودة لسكان القطاع
المقاومة الإسلامية تزف على طريق القدس الشهيد المجاهد حسين علي عيسى "أبو صالح" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان
لبنان: مجلس النواب يمدد استثنائيا لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية من رتبة لواء وعماد لمدة سنة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 18884 واكثر من 55000 جريح في غزة والضفة الغربية المحتلة
كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مستوطنتي أوفكيم ومفتاحيم
كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية وانقطاع التيار الكهربائي في بيت شيمش
سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات للعدو بقذائف "التاندوم" والـRPG في شمال قطاع غزة وأجهزنا على جنديين داخل أحد المنازل
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: مقاتلونا أبلغوا عن استهداف ناقلة جند ودبابة بقذائف RPG في محاور الاشتباك في الشجاعية
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: مقاتلونا أبلغوا عن مهاجمة قوات العدو من مسافة صفر في محاور الاشتباك في مخيم جباليا
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود صهاينة أحدهم ضابط وقائد دبابة خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 120
المقاومة الإسلامية تستهدف جنود العدو في ثكنة ميتات ومحيط ثكنة راميم وشرق موقع حانيتا وحرج شتولا (طربيخا المحتلة)
نسور الزوبعة-الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي يزف شهيده وسام سليم الذي ارتقى في جنوب لبنان على طريق فلسطين
قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف الخيام ومركبا وحولا ومحيبيب وبليدا وعيترون وكونين وعيتا الشعب والناقورة وطيرحرفا ومجدلزون
مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني الحربي يستهدف بغارة جوية أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان
بيان مسيرات اليمن "مع غزة حتى النصر": لن تتوقف صواريخ اليمن ومسيراته ضد العدو حتى يتوقف عن عدوانه ومجازره وجرائمه
بيان مسيرات اليمن: نبارك قرار منع مرور السفن من وإلى الموانئ المحتلة حتى إدخال الاحتياج الكامل لإخواننا في غزة وفلسطين
تواصل التحركات الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة بالوحشية الصهيونية في العديد من الدول العربية والغربية
تأجيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني بسبب عدم اكتمال النصاب الى الـ9:30 من صباح الثلاثاء المقبل
قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومدفعية الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في أجواء مدينة خان يونس جنوبي القطاع
منذ 1 ساعة
15 December، 2023
عاجل
جباليا
غزة
قصف صهيوني
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