عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 15-12-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الجمعة 15-12-2023.

عناوين الصحف:

البناء

– بايدن بين مواصلة دعم نتنياهو وخسارة الانتخابات أو إنزال نتنياهو عن الشجرة

– سوليفان أوصل الرسالة وترك لقادة الكيان الإخراج: كلنا في مأزق ونحتاج مخرجاً

– المقاومة ترفض تكرار الهدنة والتبادل وتتمسّك بإيقاف الحرب شرطاً لتبادل الأسرى

– إيران تسمح لمواطني 33 دولة بالدخول دون تأشيرة

– المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسيّر قاعدة الشدادي الأميركية في سورية

الأخبار

– خطة إسرائيلية – أميركية لـ«ما قبل اليوم التالي»

– القوات تبلع تشريع الضرورة لـ«ضرورات» التمديد

– قيادة الجيش: آخر المطاف مرسوم خنفشاري

اللواء

– هروب “إسرائيل” إلى الأمام: الحرب في غزة تحتاج إلى أشهر!

– فشل أميركي في انتزاع جدول لإنهاء الحرب.. والمقاومة تقتل 36 جنديا.. والاحتلال يدنس المساجد

– «الفراغ الممنوع» في القيادة: حسم التأجيل أو التمديد بين اليوم أو الإثنين

الجمهورية

– الاستحقاق العسكري بين مَجلسَين

– فرنسا لوقف التصعيد وضبط النفس

– وماذا عن «قِطاع» لبنان…؟

– للخروج من الأزمة تطبيق الطائف أو إعادة النظر به

– هكذا يتصرف قائد الجيش وهذا ما قاله ميشال عون

الديار

– «اسرائيل» ترفض مسعىً مصرياً ــ قطرياً «لهدنة اعياد» والمقاومة في غزة تلحق خسائر كبرى بـ«غولاني»

– القوات حضرت الجلسة وبري وعد بإدراج التمديد… الكمائن المتبادلة لم تحسم الأمر

– سوليفان في «إسرائيل»… تناقض في الموقف الاميركي ازاء نهاية الحرب

– المقاومة تواصل ضرب جيش الاحتلال… والشجاعية تبرز ضعف العدو

النهار

– صراع سلطات غير مسبوق حول الشغور العسكري

– بروكسيل اقرت مفاوضات الانضمام لأوكرانيا وزيلينسكي يعتبره انتصارًا لأوروبا برمتها

– إسرائيل تتحدث عن “حرب طويلة” وواشنطن تريدها تكون أقل شدة

– سفينة في البحر الأحمر نجت من صاروخ أطلقه الحوثيون عليها

أسرار الصحف:

البناء

علّق سياسي مخضرم أن إدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف التمديد لقائد الجيش ومشاركة القوات اللبنانية في التشريع تشبه أغنية فيروز “تعا ولا تجي وعدني انو رح تجي ولا تجي”، بحيث رحّب بمشاركة القوات، ولكنه أسمعهم كلاماً لا يُعجبهم، ولم يقطع شعرة معاوية على إمكانية السير بتشريع التمديد ولم يتعهد بالسير به، ولا يريد أن يشكل التشريع مضاربة على مسعى الحكومة تأجيل التسريح، رغم أنه لم يعتبره بديلاً للتشريع.

قال مصدر دبلوماسي إن الكلام الصادر عن اللقاءات الأميركيّة الإسرائيلية لجهة تأكيد استقلالية القرار الإسرائيلي في تحديد أمد الحرب والمساندة الأميركية للمضي فيها هو الطبيعي، فكل تعديل تُجريه تل أبيب نتيجة طلب واشنطن يجب أن يظهر بصفته قراراً إسرائيلياً يظهر في وقته كتفاعل مع الوقائع، وليس كالتزام مسبق. والشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من التصريحات المعلنة هو أن “إسرائيل” استجابت للطلبات الأميركية وترك لها إيجاد الإخراج المناسب.

النهار

وصف أحد النواب ما يجري في مجلس النواب بالمسرحية الهزلية إذ بدت القروض المتأخرة هي الأولويات علماً أن اقرارها بات لزوم ما لا يلزم.

نقل عن مسؤول عسكري قوله ان صلاحية تأجيل التسريح هي لمجلس الوزراء طالما انه هو الذي اتخذ قرار التعيين وليس وزير الدفاع “من يعين له الحق بأن يمدد”.

نُقل أن سفير دولة عربية عُيّن حديثاً سيكون له دور في مواكبة الوضع الفلسطيني والعربي وانطلق بحركة لافتة سياسية وإعلامية.

لوحظ انكفاء رؤساء ومجالس بلدية عن دورهم وعملهم ربطاً بالتفليس المالي ومن ثم غياب المساعدات وعدم قدرتهم على تلبية حاجات بلداتهم وقراهم.

الجمهورية

يتعامل تيار بارز مع التمديد على قاعدة هزيمة وإنتصار.

تمنّت أوساط رسمية على الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية الإبتعاد عن التشنّج السياسي في فترة الأعياد.

سئل أحد كبار المسؤولين عن مصير مجموعة من التفاهمات التي عقدت مع دولة عربية فردّ بأن أحداث المنطقة طوتها الى حين.

اللواء

تبيَّن للعارفين أن من بين تقاذف كرة إبقاء عون في قيادة الجيش، بصرف النظر عن التسميات توجد خلفيات مالية، لا يرغب أحد الإدلاء بها علناً!

لتاريخه، لم يجرِ الكشف عن طلب أية مواعيد لشخصية دبلوماسية أجنبية ترغب بزيارة لبنان، لدرس إمكانية زيارة أكبر للجنوب!

أشارت الأرقام التي كشف عنها مسؤول رفيع في مؤتمر حول النازحين صدمة لدى رعاة النزوح الدوليِّين، من دون التقدُّم بأي خطوة لمصلحة لبنان.

المصدر: الصحف اللبنانية