قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر حركة حماس في عدة مناطق بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 06:00

قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر حركة حماس في عدة مناطق بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 15 October، 2023
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