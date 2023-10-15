وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 28 كادراً في القطاع الصحي بغزة منذ بداية العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 06:00

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 28 كادراً في القطاع الصحي بغزة منذ بداية العدوان

منذ 1 ساعة 15 October، 2023
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