8 شهداء من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 04:20

8 شهداء من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا غربي مدينة غزة

منذ 6 mins 15 October، 2023
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