إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 04:30

إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

منذ 2 ساعة 15 October، 2023
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