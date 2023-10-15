‫مراسل المنار: عدد من الشهداء والجرحى في عدة استهدافات بدير ‫البلح وزوايدة ومخيم البريج بقطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 02:58

‫مراسل المنار: عدد من الشهداء والجرحى في عدة استهدافات بدير ‫البلح وزوايدة ومخيم البريج بقطاع غزة 

منذ 17 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة