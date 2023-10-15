المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: خلال 24 ساعة استشهد 300 مواطن أغلبهم من الاطفال والنساء وأصيب 800 آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 02:58

المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: خلال 24 ساعة استشهد 300 مواطن أغلبهم من الاطفال والنساء وأصيب 800 آخرين

منذ 31 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة