‫وزير الخارجية الإيراني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ‫يؤكدان التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 02:58

‫وزير الخارجية الإيراني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ‫يؤكدان التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة 

منذ 34 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة